Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərində güclü yağış zamanı Kral Saat Qülləsinə ildırım düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şiddətli yağışa baxmayaraq, Kəbədəki müsəlmanlar ibadətlərini davam etdiriblər.

Qeyd edək ki, Kəbə yaxınlığından yerləşən Kral Saat Qülləsinin hündürlüyü 817 metrdir.

