Qarabağda müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah-sursatın SİYAHISI

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat barədə sentyabrın 28-i saat 10:00-a olan məlumat açıqlanıb.

Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən siyahını təqdim edir:

1. Atıcı silah və qumbaraatanlar - 1132

2. Artilleriya silahları - 61

3. HHM vasitələri - 235

4. Döyüş sursatları - 434295

5. Təchizat və ləvazimatlar - 2732

6. Optik və digər cihazlar - 231

7. Zirehli texnika - 26

8. Avtomobil texnikası - 125

9. Qoşqu - 21

