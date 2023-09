Tükiyənin aşağı futbol liqalarında hakimlik edən Elif Karaarslan görünüşü ilə yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yan hakimlik edən Elif Karaarslanın gözəlliyi diqqət çəkir. Məlumata görə, Elif Karaarslan əvvəl futbolçu olub. Lakin o sonradan hakim olmaq üçün təlimlərə qatılıb. Lazımi təhsili alan Elif Karaarslan, hakimliklə məşğul olur. 23 yaşlı yan hakim Türkiyənin futbolunun 3-cü liqasında işləyir.

