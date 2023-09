Azərbaycanda "iPhone 15"in satışı başladı - QİYMƏTLƏR

Azərbaycanda "iPhone 15" seriyasının satışları başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə texnobloger Fərid Pərdəşünas məlumat verib. Onun sözlərinə görə, artıq mağazalara insan axını başlayıb.

Cihazların rəsmi satış qiyməti bütün rəsmi satıcılarda aşağıdakı kimidir:

• iPhone 15 (128 GB) - 2359,99 AZN

• iPhone 15 (256 GB) - 2649,99 AZN

• iPhone 15 (512 GB) - 3199,99 AZN

• iPhone 15 Plus (128 GB) - 2659,99 AZN

• iPhone 15 Plus (256 GB) - 2939,99 AZN

• iPhone 15 Plus (512 GB) - 3499,99 AZN

• iPhone 15 Pro (128 GB) - 2969,99 AZN

• iPhone 15 Pro (256 GB) - 3259,99 AZN

• iPhone 15 Pro (512 GB) - 3849,99 AZN

• iPhone 15 Pro (1 TB) - 4419,99 AZN

• iPhone 15 Pro Max (256 GB) - 3599,99 AZN

• iPhone 15 Pro Max (512 GB) - 4149,99 AZN

• iPhone 15 Pro Max (1 TB) - 4699,99 AZN

