Xəbər verdiyimiz kimi, millət vəkili Qənirə Paşayeva dünən müalicə olunduğu Mərkəzi Klinikanın reanimasiya şöbəsində vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum vəziyyəti pisləşmədən öncə son müsahibəsini İTV-yə verib.

Q. Paşayeva bu müsahibəsində Qarabağda zəfərlə başa çatan lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən danışıb.

Sözügedən müsahibəni təqdim edirik:

