Dünən vəfat edən Qənirə Paşayevanın bir zamanlar müsahibəsində dediyi fikirlər yenidən marağa səbəb olub.

Metbuat.az deputatın yenidən gündəm olan o çıxışını təqdim edir:

"Bu dünyadan gedəndə nə aparacağıq? Bu paltarları, qulağımıza taxdıqlarımız da burada qoyub gedəcəyəm. Hər şeyi burada qoyub gedəcəyik, heç bir şeyi aparamayacağıq. Ən sevdiklərimiz də bizi torpağa tapşırıb gedəcəklər, onlar da bizi tərk edəcək. Bizdən nə qalacaq? Bizi xatırlayanda deyəcəklər ki, adam kimi adamdır".

