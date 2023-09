Ançelottidən Ardanın zədələnməsi ilə bağlı açıqlama - "Bəxti gətirmədi"

"Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelotti Arda Gülerin zədəsi ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti Ardanın zədəsinin yüngül oduğunu ifadə edib. "Arda Güler məşq matçında yaxşı məşq etdi, hətta qol da vurdu. Amma yüngül zədəsi var. Onun bəxti gətirmədi. Sonra ağrı hiss etdi və yüngül zədə aldı. Onu bir az da gözləməli olacağıq" - Karlo Ançelotti deyib.

Qeyd edək ki, Arda Gülerin arxa əzələsindən zədə aldığı bildirilir. O, bundan əvvəl zədələndiyi üçün hələki əsas heyətdə yer almayıb. O məşqlərə yeni qoşulmuşdu.

