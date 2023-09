Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Azərbaycan Milli Məclisinin Mədəniyyət komitəsinin sədri, deputat Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təşkilat başsağlığı mətnini "X" hesabında paylaşıb.

"Bütün ömrünü türk dünyasına xidmətə həsr edən, Azərbaycanın millət vəkili Qənirə Paşayevanın vəfatından kədərləndik. Mərhuma Allahdan rəhmət, ailəsinə və sevənlərinə səbr diləyirik. Türk dünyasının başı sağ olsun", - başsağlığında bildirilib.

