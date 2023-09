Qənirə Paşayevadan geriyə qalanlar - Bu mahnıların sözləri onun idi

Millət vəkili Qənirə Paşayeva dünyadan köçəndən sonra geridə qoyduqları, qələmə aldıqları ilə xatırlanır.

Mərhum həm jurnalist, həm də millət vəkili kimi gördüyü işləri ilə yadda qalıb. Q. Paşayevanın şeir yazmaq qabiliyyəti də var idi. O, bir çox mahnıların söz müəllifidir.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən həmin mahnıları təqdim edir:

Aygün Kazımova - “Ad günü”;

Elza Seyidcahan – “Həsrət nəğməsi”;

Flora Kərimova — “Səni gözləyəcəm”;



Röya Ayxan – “Nədən həyat?”;

Tünzalə Ağayeva – “Bir dünya istəyirəm”;

Tünzalə Ağayeva – “İstəyirəm”;

Elnur Məmmədov - “İkimizin yerinə”;

Nisə Qasımova - “Ana”;

Rəşad İlyasov - “Sənsizlik”;

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.