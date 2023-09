Baku tv Qarabağda antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan Ülvi Mikayılovun evindən reportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reportajda şəhidin atası oğlunun vəsiyyətini açıqlayıb. O şəhid olacağı təqdirdə babasının yanında dəfn edilməsini istəyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.