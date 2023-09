General Çarlz Braun ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin olunub.

Bu barədə Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Paradlar, nitqlər, silahla salamlama, musiqi orkestrinin ifası olduğu və mükafatların təqdim olunduğu mərasim ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin iştirakı ilə Arlinqtondakı hərbi obyektdə keçirilir.

