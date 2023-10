Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) nümayəndələri Laçın sərhəd-keçid məntəqəsinə baxıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisinin rəhbərliyi altında beynəlxalq təşkilatın ixtisaslaşmış qurumlarının nümayəndələri Xankəndi-Laçın yolunda olublar və Laçın sərhəd-keçid məntəqəsinə baxıblar.

