Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar bu gün paytaxt Berlin şəhərinin Brandenburq qapıları önündə dinc aksiya keçirirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiyanın məqsədi Almaniya mediasında Azərbaycana qarşı yönəlmiş yanlış informasiya hücumuna son qoyulmasıdır.

