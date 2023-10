Sumqayıtda kişi şadlıq evində dünyasını dəyişib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə "Sevgilim" şadlıq sarayında baş verib. Toy məclisində qonaq kimi iştrak edən 76 yaşlı Nurəddin Şiraslan oğlu Havayarovun qəflətən halı pisləşib. Təcili tibbi yardım çağırılsa da, N. Havayarovu xilas etmək mümkün olmayıb.

Ölümün səbəbləri məlum deyil.

Fakt araşdırılır.

