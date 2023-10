Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması artıq daha realdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında parlamentin sədri Sahibə Qafarova deyib.

Sədr bildirib ki, Cənubi Qafqazda sabitlik elə də uzaq deyil: “Bizə xor baxanlar, torpaqlarımıza göz dikənlər, uğurumuzu həzm edə bilməyənlər heç zaman unutmasın ki, dəmir yumruq yerindədir”.

