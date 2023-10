Doğuşdan pessimist bürclər - Kədəri çox sevirlər

Bir çox insan doğuşdan bədbəxt olduğunu düşünüb, həyatını kədərə qurban verir. Astroloqların fikrincə, ulduzlar arasında da doğuşdan heç vaxt üzü gülməyən bürclər var. Onlar əsəbi və küsmüş görünərək yoluxucu xəstəlik kimi bədbəxtlikdən qurtula bilmirlər. Əgər həyatınızda bu bürclərdən biri varsa, onlara anlayışla yanaşın.

Metbuat.az özünün düyanın ən bədbəxti sayan 3 bürc haqqında məlumatı təqdim edir:

Qız bürcü hər şeyə qapanan bir bürcdür. Ona görə də daxil olduqları hər mühitdə narahat olurlar. Bədbəxt və darıxdırıcı olan bu bürclər ümumiyyətlə xoşbəxtlikdən uzaqdırlar.

Oxatan hər zaman məsafə saxlayan bürcdür. Sahib olduqları dəyərləri qorumaq üçün həmişə qəribə davranırlar. Oxatanlar onları xoşbəxt edəcək insanların olduğunu düşünmürlər. Ona görə də kimisə həyatına daxil etmək üçün uzun müddət gözləyirlər.

Balıqlar həyəcan verici bir bürc olsa da, həm də çox emosionaldır. Demək olar ki, hər şeydən narahat ola bilər. Balıqlar adətən hər zaman küsmüş otururlar. Balıqlar mimikalarından yaxşı istifadə edir və bədbəxtliyini həmişə görünüşü ilə göstərir.

Aidə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.