Lavrovdan Qarabağla bağlı mühüm AÇIQLAMA

"Moskva Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində vəziyyəti sabitləşdirmək üçün Bakı ilə işləyir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov “Valday” beynəlxalq diskussiya klubunun 20-ci illik toplantısı çərçivəsində jurnalistlərə deyib.

“Biz azərbaycanlı həmkarlarımızla Qarabağda vəziyyəti sabitləşdirmək, orada etimadı gücləndirmək, normal həyatın bərpası, ermənilərlə azərbaycanlıların birgə yaşayışı üçün şərait yaratmaq üçün çalışırıq. Ümid edirəm ki, İrəvan da bunda maraqlı olmalıdır, bunun üçün səy göstərəcəklər”, - Lavrov bildirib.

