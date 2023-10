Ən səxavətli bürclər - Pul xərcləməyi çox sevirlər

Astrologiyada bəzi bürclər hədsiz səxavətli olması ilə tanınırlar.

Metbuat.az hər kəsin sahib olmaq istədiyi səxavətli bürclər haqqında məlumatı təqdim edir:

Sıralamaya Buğalar liderlik edir. Onlar həm restoranda, həm də alış-veriş edərkən ciblərini dostları üçün boşaltmağı sevirlər. Ancaq Buğa qadınları xərcləməyi sevsələr də, bir çox vəziyyətdə xəsislik edə bilirlər.

Buğadan sonra Balıqlar gəlir. Balıq bürcünün həm kişi, həm də qadınları yemək zamanı xərclədikləri puldan heç vaxt peşman olmurlar.

Səxavətləri ilə tanınan digər bürc isə Tərəzi bürcləridir. Bununla belə, Tərəzilər çox vaxt əllərində pul saxlaya bilməməsi ilə da dostları arasında məşhurlaşıblar. Şir, Oxatan və Balıqlar bürcü də ehtiyac anlarında səxavətlərini tez-tez göstərən bürclərdəndir. Adətən Şirlər ətrafındakı hər kəsə həm maddi, həm də mənəvi baxımdan ən yaxşı şəkildə qayğı göstərməyi bacarırlar.

Həmişə pulsuzluqdan ağlayan Əkizlər bürcü isə ətrafdakıların dərdlərini dinləməkdə ən səxavətli bürclər siyahısında birinci yerdədir .

Xəsisliyi ilə tanınan bürclər arasında ilk sırada yer alan bürc Əqrəbdir. Həm Əqrəb qadınları, həm də Əqrəb kişiləri ümumiyyətlə yalnız ehtiyacları üçün xərcləməyi üstün tutan bürclərdəndir. Amma sizin heç kəslə paylaşa bilmədiyiniz sirriniz varsa və o sizə əzab verirsə Əqrəblərə rahatlıqla deyə bilərsiniz. Onlar sirri saxlamaqda çox alicənab davranırlar.

