Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 2-ci turunda "Mançester Yunayted" - "Qalatasaray"ı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun "Qalatasaray"ın 3-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

A qrupu

"Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Qalatasaray" (Türkiyə) - 2:3

Qollar: Hoylund, 17 (1:0), Zaha, 23 (1:1), Hoylund, 67 (2:1), Aktürkoğlu, 71 (2:2), İkardi, 81 (2:3)

Qırmızı vərəqə: Kasemiro, 77 ("Mançester Yunayted)

Reallaşdırılmayan penalti: İkardi, 78 ("Qalatasaray")

