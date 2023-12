Bütün xəstəlikləri müalicə edən bu meyvə Azərbaycanda bitir

Bir meyvə bütün cəbhələrdə mübarizə apara bilər.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Avropalı alimlər Nutrients dərgisində elmi məqalədə hər dərdə dərman meyvəni açıqlayıblar.

Nar hazırda xronikləşən 3 əsas xəstəliyin dərmanı ola bilər: II tip diabet, piylənmə və metobolik sindrom. Çünki məhz bu xəstəlik buketi təzyiq, infarkt, insult və ürək-damar problemlərinə səbəb olur.

Nar maddələr mübadiləsi pozulması, qanda şəkərin artmasının qarşısını alır. Hətta diabet artıq olsa da xəstəliyi zəiflədir.

İkincisi o qanda yağ, xolesterin, lipidi salır, damar tıxanması və qan qatılaşmasının qarşısını alır

Nar polifenollarla zəngindir, o antioksidant təsiri ilə müalicə edir.

Gündə 50 ml nar şirəsi arterial təzyiqi salır.

Ona görə nar superfud hesab edilir”.

