İkinci dəfə ana olmağa hazırlaşan müğənni Sevda Yahyayeva ailəsi ilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, həyat yoldaşı Zakir Bayramov və qızı Ayla ilə şam ağacı bəzədikləri anın fotosunu izləyiciləriylə bölüşüb.

Sevda paylaşıma “Biz şam ağacımızı bəzədik. Aidamızı gözləyirik” şərhini yazıb.

