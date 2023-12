Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 15-ci tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son matçında “Qarabağ” Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda “Qəbələ”ni qəbul edib və rəqibi üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

Ağdam təmsilçisinə 3 xal qazandıran qollara 7-ci dəqiqədə Hamidu Keyta, 64-cü dəqiqədə Nəriman Axunzadə və 90+2-ci dəqiqə Juninyo imza atıb.

Qeyd edək ki, 15 turdan sonra “Qarabağ” 32 xalla liderdir. İkinci sırada qərarlaşan “Zirə”nin 28 xalı var.

