Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsinin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticələr namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndərilib.

Qeyd edək ki, noyabrın 16-da tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsi təşkil olunub.

