“Xonça” Peşələr Festivalında iştirak edib - FOTO

“Araz” supermarketlər şəbəkəsinin “Xonça” fabriki Peşələr Festivalında iştirak edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən ölkəmizdə ikinci dəfə təşkil edilən Peşələr Festivalına Bakıda yekun vurulub.

Qafqazın böyük şirniyyat istehsal fabriklərindən olan “Xonça” festivalda 40 çeşiddə 1000-dən çox məhsul nümayiş etdirib. İştirakçılara məhsullar və onların hazırlanması barədə məlumatlar verilib. “Xonça”nın texnoloqları peşə seçimi mərhələsində olan gənclər üçün ustad təlimi keçiblər. Master-klasda şokoladlı, çiyələkli və meşə giləmeyvəli 3 növ desert hazırlanıb.

Tədbirdə iştirak edən əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev, gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məleykə Abbaszadə, Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, Milli Məclisin sədr müavini Adil Əliyev və digər millət vəkilləri, eləcə də universitet rektorları “Xonça”nın qonağı olublar. Onlara “Xonça”nın un və şirniyyat məmulatları təqdim edilib, hazırlanması texnologiyası barədə məlumat verilib. “Xonça”nın peşəkar komandası tərəfindən ərsəyə gələn məhsullar Festival iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

Xatırladaq ki, il ərzində 8 000 ton məhsul istehsal edilən “Xonça” fabrikində 200 növdən çox şirniyyat və un məmulatları istehsalı, həmçinin ketrinq xidmətləri fəaliyyət göstərir. Fransa, Almaniya, Avstriya, Rusiya və Ukraynada xüsusi təlim keçmiş texnoloqlar və işçi heyəti ilə çalışan fabrikdə müxtəlif növ ətirli çörəklər, bulkalar, Şərq və Avropa kulinariyasına məxsus tort və şirniyyatlar, paketli hazır məhsullar hazırlanır. Hazırda “Xonça” məhsulları Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun “Araz” və “Spar” mağazalarında alıcılara təqdim olunur, həmçinin ölkənin böyük korporativ şirkətləri, beş ulduzlu hotellərini müxtəlif məhsullarla təmin edir.

