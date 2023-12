09:37

Bu gün Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə ADA Universitetində “Qarabağ: 30 ildən sonra evə dönüş. Nailiyyətlər və Çətinliklər” adlı Forum keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Forumda bir çox ölkələrin akademikləri, tədqiqatçıları və beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə regional və qlobal məsələlərlə bağlı danışılacaq, onlarla açıq müzakirələr aparılacaq.



Dövlət başçısı xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması və məcburi köçkünlərin qaytarılmasına diqqət yetirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.