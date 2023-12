Tanınmış aparıcı 3 il sonra efirə qayıtdı: Bu kanalda çalışacaq - FOTO

Aparıcı Nurlana Cəfərova uzun fasilədən sonra "İctimai TV"də işə başlayıb.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadla xəbər verir ki, o, artıq bu gün "Dikdaban" proqramında aparıcı kimi tamaşaçı qarşısına çıxıb. Bununla bağlı Nurlana sosial şəbəkədə də paylaşım edib:



"3 illik fasilədən sonra yenidən efirə qayıdıram. Bütün bu zaman ərzində məndən öz sevginizi, xoş sözlərinizi, diqqətinizi əsirgəmədiyiniz üçün çox sağ olun".

Qeyd edək ki, proqramda Nurlana ilə yanaşı Aysel Zahidqızı və İlahə Şıxlinskaya da aparıcılıq edir.

Nurlana Cəfərova ATV kanalında, daha sonra isə AzTV-də çalışıb. O, ailə qurduqdan sonra İzmirə köçərək efirdən uzaqlaşmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.