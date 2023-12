İsrail HƏMAS-ın tunellərini belə sıradan çıxaracaq

İsrail Baş Qərargah rəisi Herzi Halevi bildirib ki, Qəzza zolağında HƏMAS-ın yeraltı tunellərinə dəniz suyu ilə doldurulması yaxşı fikirdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Herzi Halevi ordusunun quru əməliyyatını genişləndirməyə çalışdığı Qəzza zolağına səfəri zamanı bu barədə açıqlama verib. “Wall Street Journal”ın "İsrail ordusu HƏMAS-ın yeraltı tunellərini dəniz suyu ilə dolduracaq" iddiası ilə bağlı danışan Halevi bildirib ki, yeraltı tunelləri sıradan çıxarmaq üçün İsrail bütün variantları dəyərləndirir. Onun sözlərinə görə, tunellərin su ilə doldurulması yaxşı bir fikirdir.

