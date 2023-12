Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər zamanı çəkilən fotolar diqqət çəkib. Putinin təyyarəsini Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər edərkən raketlərlə təchiz edilmiş 4 ədəd Su-35 qırıcısı müşayiət edib. Qeyd edək ki, səfər çərçivəsinə Vladimir Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəsmiləri ilə görüşlər keçirir.

