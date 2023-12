Zəlzələ ilə bağlı Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdən hər hansı dağıntı və tələfatla bağlı məlumat daxil olmayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən bildirilib.

“Zəlzələ ilə əlaqədar xüsusi tapşırıqlar verilib, polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, xidmətə əlavə qüvvə cəlb edilməklə, fasiləsiz xidmət təşkil edilib. Həyəcan yaradan xüsusi hal müşahidə edilmir. Bütün informasiyalar diqqətlə izlənilir”, - məlumatda vurğualnır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.