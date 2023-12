Bakı şəhəri üzrə seysmik risklər qiymətləndiriləcək - FHN

Seysmik rayonlaşdırma xəritəsi əsasən Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasını əhatə edəcək.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini Elxan Əsədov bu gün ölkəmizdə baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar keçirilən mətbuat konfransında deyib.

O bildirib ki, bu tək mikrorayonlaşdırma yox, eyni zamanda, seysmik riskləri araşdıran bir sənəd olacaq.

"Yəni Bakı şəhərini 7-8 bal zəlzələdə nə gözləyir və s. ssenarilər nəzərə alınaraq, seysmik risklər qiymətləndiriləcək".

O eyni zamanda qeyd edib ki, bu gün zəlzədən sonra dağıntı, binalara xəsarət dəyməsi barədə fakt aşkarlanmayıb.

