Ziyeç sevgisini Türkiyədə tapdı

Türkiyənin məşhur müğənnisi Hadisə “Qalatasaray”ın futbolçusu Hakim Ziyeçlə sevgilidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflərin Ziyeçin “Qalatasaray”a transferindən sonra eşq yaşadığı iddia edilir. Türkiyənin “Sabah” qəzetinin məlumatına görə, Hadisə mərakeşli futbolçu ilə sevgili olması barədə yaxınlarına danışıb. Hadisənin “Eyni dildə danışırıq, bu dəfə başqa cür münasibətimiz var” dediyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, “Qalatasaray”ın digər futbolçusu Lukas Toreyra aktrisa Devrim Özkanla sevgilidir.

