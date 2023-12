"Azərbaycan və Ermənistanın birgə açıqlaması çoxdan gözlənilən sülhə doğru atılan cəsarətli addımdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşımında bildirilib.

"Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması üçün dialoq qətiyyətlə dəstəklənəcək və sülh sazişinin tezliklə bağlanmasına ümid edirik", - paylaşımda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.