Şuşa şəhərində Türk Dünyası Mədəniyyət Paytaxtları Birliyinin təsis konfransı keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə Əskişəhər (Türkiyə), Şəki (Azərbaycan), Türküstan (Qazaxıstan), Kastamonu (Türkiyə), Oş (Qırğızıstan), Bursa (Türkiyə), Şuşa (Azərbaycan) və Anev (Türkmənistan) şəhərlərinin rəsmi nümayəndələri iştirak edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.