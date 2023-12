Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin “Kan” radiosu məlumat yayıb.

Məlumata görə, tərəflər arasında telefon danışığı 50 dəqiqə davam edib.

