Qəzzada 7 oktyabrdan baş verən hücumlarda ölənlərin sayı 17 min 997-yə yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzza Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 7 oktyabrdan bu yana hücumlarda yaralananların sayı isə 49 min 229-a yüksəlib.

