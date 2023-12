Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin (ATİB) İdarə Heyətinə yeni sədr seçilib.

Metbuat.az quruma istinadən xəbər verir ki, bu, Mürsəl Rüstəmovdur.

O, indiyə qədər ATİB-in sədr müavini olub və yeni vəzifəsində Cemal Yanqını əvəz edib.

M.Rüstəmov vaxtilə "PAŞA Həyat Sığorta" ASC-nin İH-nin sədri vəzifəsində çalışıb.

