Sumqayıtda seçki dairələrinin sayı artırılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, dəyişiklik Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) yaratdığı seçki dairələrinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə komissiya tərəfindən seçicilərin orta təmsilçilik norması və digər qanuni tələblər əsasında aparılıb.

Onlar 42 saylı Sumqayıt birinci, 43 saylı Sumqayıt ikinci, 44 saylı Sumqayıt üçüncü, 45 saylı Sumqayıt dördüncü, 46 saylı Sumqayıt beşinci, 47 saylı Sumqayıt-Abşeron-Qaradağ seçki dairələridir.

Bundan əvvəl Sumqayıtda dörd seçki dairəsi fəaliyyət göstərib.

