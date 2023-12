Ceyhun Bayramov Brüsseldə media və aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşdü - FOTO

Dekabrın 11-də xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Belçika Krallığına işgüzar səfəri çərçivəsində bir sıra media və aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən Metbuat-a bildirilib ki, görüşdə müasir çağırışlar fonunda ölkəmizin yürütdüyü xarici siyasət prioritetləri, postmünaqişə dövründə mövcud regional vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşma prosesi və regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

Görüşdə, həmçinin nazir Ceyhun Bayramov tədbir iştirakçılarının çoxsaylı suallarını cavablandırıb.

