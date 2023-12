Bu qitə ikiyə bölünür - Yeni okean yaranacaq

Geoloqların fikrincə, Afrika iki yerə bölünür.

Metbuat.az xəbər verir ki, alimlər bu prosesin milyonlarla il çəkəcəyini bildiriblər.Mütəxəssislər bildirirlər ki, Şərqi Afrikanın bir hissəsi qitənin qalan hissəsindən ayrılacaq və ola bilsin ki, iki quru arasında yeni okean yaranacaq. Nəhəng çatın Afrikanın bir çox ölkəsində minlərlə kilometr dərinliyə uzanan dünyanın ən böyük çatlarından biri olan Şərqi Afrika rift sistemindən qaynaqlanacağı gözlənilir.

Elm adamları hesab edir ki, Afrikanın xəritəsi 5 milyon ildən sonra bugünkündən fərqli ola bilər. Rift sisteminin əhatə etdiyi ölkələr aşağıdakılardır: Efiopiya, Keniya, Konqo Demokratik Respublikası, Uqanda, Ruanda, Burundi, Zambiya, Tanzaniya, Malavi və Mozambik.

