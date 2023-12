Türkiyədə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada səfərdə olan Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndə heyətini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, görüş hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) qərargahında keçirilib.

