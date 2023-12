Zamiq Hüseynov "İcazə ver" adlı klipini təqdim etdi - VİDEO

Müğənni Zamiq Hüseynov "İcazə ver" adlı nəğməyə çəkdirdiyi klipini təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözləri Orxan Qarabasma və Saybuya, musiqisi isə Emil Şahinə məxsus olan klipin rejissorluğu Emin Muradova həvalə olunub. Klipdə iki sevən gəncin duyğusal eşqi və anları əks olunub. Zamiq, sadə süjet xəttinə məxsus bu işinin də kifayət qədər uğurlu olacağının əminliyini bildirib.

Qeyd edək ki, pop ulduzun "make-up"ı üzərində stilist Elnur Həsənov çalışıb. Klip ifaçının rəsmi "youtube" kanalına yerləşdirilib.

