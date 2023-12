​““OBA” qadınların karyera inkişafında bir tramplindir” - FOTO

“Hazırda “OBA” şirkətində 7500-ə yaxın əməkdaş çalışır ki, bu sayın da 49 faizini qadınlar təşkil edir. Şirkətimizdə orta və natamam orta təhsili olan qadınlara yaradılmış iş imkanı onların karyera inkişafında xüsusi tramplin rolu oynayır. Əsasən satış sektoru olmaqla, təhsil səviyyəsindən asılı olmayaraq, qadınlara yüksəliş imkanı verilir”.



Bunu Veysəloğlu Şirkətlər Qrupuna daxil olan “OBA” marketlər şəbəkəsinin marketinq kommunikasiyaları şöbəsinin müdiri Aynur Qaraqurbanlı BMT-nin Qadınların Səlahiyyətlərinin Genişləndirilməsi Prinsiplərinə (WEPs) qoşulmuş şirkətlərin nümayəndələrinin qatıldığı tədbirdə bildirib.

İsveçrə İnkişaf və Əməkdaşlıq Agentliyinin (SDC) dəstəyi ilə icra olunan “Cənubi Qafqazda Qadınların İqtisadi Gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində BMTİP-in keçirdiyi tədbirdə “OBA” nümayəndəsi “Qadınları gücləndirən biznes təcrübələrini necə inkişaf etdirmək olar?” mövzusunda panel müzakirələrində təmsil etdiyi şirkətin təcrübələri barədə təqdimat edib və tədbir iştirakçılarının suallarını cavablandırıb.

“OBA” marketlər şəbəkəsinin təmsilçisi şirkətdə inklüziv yanaşma tərzindən, gender balansının qorunmasından və bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələrdən bəhs edib: “Biz 2023-cü ildə “Qadının gücü” layihəmiz ilə istər əməkdaşımız olan, istərsə də fəaliyyət göstərdiyimiz ərazilərdə yaşayan kiçik və orta sahibkar qadınlara xüsusi dəstək olduq. Ölkənin bir neçə regionunda işsiz qadınlar üçün satış təlimlər keçirdik və onları işlə təmin etdik”.

Qeyd edək ki, “OBA” marketlər şəbəkəsinin daxil olduğu Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu 2022-ci ildə BMT-nin Qadınların Səlahiyyətlərinin Genişləndirilməsi Prinsiplərinə (WEPs) qoşulub.

Şirkət kişilərin daha çox çalışdığı sahə kimi tanınan pərakəndə satış və logistika sektorunda qadınların karyera qurmalarına töhfəsini verir. Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu hazırda 8000 nəfərdən çox qadının iş yeridir.

