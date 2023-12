​Kapital Bank-ın Yeni ilə özəl nağd kredit kampaniyası davam edir

Xəbər verdiyimiz kimi ölkənin birinci bankı Kapital Bank Yeni ilə özəl nağd kredit kampaniyasına start verib. 2023-cü ilin 30 dekabr tarixinədək davam edəcək kampaniya çərçivəsində nağd kredit əldə edən hər 100-cü müştəriyə kredit ödənişi üçün 100₼ məbləğ hədiyyə ediləcək.



Kampaniyadan yararlanmaq üçün həm onlayn müraciət edə, həm də sizə ən yaxın filiala yaxınlaşa bilərsiniz. Üstəlik onlayn əldə edilən kreditlərə 2%-dək endirim imkanı təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, kampaniyadan yalnız bir dəfə yararlanmaq mümkündür.

Kampaniya haqqında ətraflı məlumat: https://kbl.az/kp1alpfe1c

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi, 117 filialı və 31 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün — https://kbl.az/prgtk, Birbank kartı sifarişi üçün — https://kbl.az/prcrc.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.