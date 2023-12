Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-li həmkarı Co Baydenlə telefon danışığı aparıb.

Metbuat.az “TRT Haber”ə telefon danışığı ABŞ liderinin təşəbbüsü ilə baş tutub.

Danışıq zamanı İsrail-HƏMAS müharibəsi, Türkiyə-ABŞ ikitərəfli əlaqələri, İsveçin NATO-ya üzvlük prosesi, qlobal və regional məsələlər müzakirə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.