Sertifikatlaşdırma ilə məşğul olan qurumların fəaliyyətində nöqsanlar aşkar edildi

Akkreditasiya və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində nəzarət tədbirləri istehlak mallarının keyfiyyəti və təhlükəsizliyi barədə istehlakçılara yalnış məlumatların təqdim edilməsi risklərinin aradan qaldırılması, uyğunluğu qiymətləndirən qurumların müvafiq sahədə qanunvericiliyin tələblərinə riayət etməklə, gələcəkdə mümkün nöqsanlara yol verməsinin qarşısının alınmasına və son nəticədə istehlakçı hüquqlarının qorunmasına xidmət edir.

Metbuat.az İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, malın, işin və ya xidmətin sertifikatlaşdırılması sahəsində fəaliyyət göstərən qurumların fəaliyyətinə nəzarət davam etdirilir.

Bu çərçivədə Dövlət Xidməti tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı “Azgidasert” MMC-nin xarici ölkədə akkreditasiya olunaraq ölkə ərazisində müxtəlif qida mallarının sertifikatlaşdırılması fəaliyyətini həyata keçirdiyi, lakin qanunvericiliyin tələblərini pozaraq Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya olunmadan fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib.

Aşkar edilmiş nöqsanla əlaqədar olaraq qurum barəsində inzibati xəta barədə protokol tərtib edilib və sifarişçiyə verilmiş uyğunluq sertifikatının ləğv edilməsinə dair müvafiq göstərişlər verilib. Lakin Dövlət Xidmətinin göstərişləri yerinə yetirilmədiyindən qurum barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilib və aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib.

Məhkəmənin qərarına əsasən, Dövlət Xidmətinin protokolları qanuni hesab edilib və qurum barəsində cərimə şəklində inzibati tənbeh tədbiri görülüb. Məhkəmənin qərarı ilə “Azgidasert” MMC tərəfindən qanunsuz tərtib edilmiş uyğunluq sertifikatının ləğvi təmin edilib.

Bundan əlavə, “Certus” MMC-nin təqdim etdiyi uyğunluq sertifikatlarının düzgün tərtib edilmədiyi və uyğunsuzluqların olması ilə bağlı şübhəli hallar Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyən edilib. Belə ki, sertifikatlaşdırılmış məhsulun standartının tələblərində yoxlanılmalı olan bir neçə göstəricinin (parametrin) nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, yalnız bir göstərici üzrə laboratoriya sınağının aparıldığı və sertifikatın verildiyi aşkar olunub.

Nöqsan aşkar edilən uyğunluq sertifikatlarının ləğv edilməsi barədə müvafiq göstərişin verilməsinə baxmayaraq, təyin olunmuş müddət ərzində “Certus” MMC tərəfindən Dövlət Xidmətinin yazılı tələbləri yerinə yetirilməyib. Nəticə etibarilə, “Certus” MMC-yə verilmiş akkreditasiya attestatının qüvvəsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

Dövlət Xidməti uyğunluğu qiymətləndirən qurumları öz fəaliyyətlərində “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun, akkreditasiya üzrə milli və beynəlxalq standartların, texniki reqlamentlərin tələblərinə əməl etməyə çağırır.

Xüsusi olaraq qeyd edək ki, uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, qida və qeyri-qida mallarının standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi akkreditasiya edilən uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar tərəfindən həyata keçirilir və bu barədə uyğunluq sertifikatı verilir. Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasında təsis edilən uyğunluğu qiymətləndirən qurum beynəlxalq səviyyədə tanındığı halda, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə digər hal nəzərdə tutulmayıbsa, akkreditasiya haqqında qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya olunmalıdır.

