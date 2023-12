Ukraynanın Zakarpatiya vilayətində kənd sovetinin deputatı iclas zamanı qumbara partladıb.

Metbuat.az Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 26 nəfər yaralanıb, onlardan altısının vəziyyəti ağırdır.

Partlayışı törədən deputat ölüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.