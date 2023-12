Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Hacıbala Abutalıbov uzun müddətdən sonra yenidən görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, H.Abutalıbov Baku TV-nin əməkdaşının "Hazırda nə işlə məğulsunuz?" sualına cavab verməkdən imtina edib və avtomobilə əyləşmək üçün ərazidən sürətlə uzaqlaşıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

