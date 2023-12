Azərbaycan Ermənistanla normallaşma və sülh prosesini irəlilətməkdə qərarlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov video-konfrans formatında baş tutmuş Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 47-ci iclasında çıxışında deyib.

O bildirib ki, hazırda bölgədə sülh quruculuğu üçün münbit şərait yaranıb.

