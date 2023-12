Çin və Rusiya bombardmançıları bu ölkənin sərhədinə yaxınlaşdı

Yaponiya Müdafiə Nazirliyi Çin və Rusiya bombardmançılarının Yaponiya yaxınlığında birgə uçuş həyata keçirdiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada deyilir ki, Çinə məxsus iki H-6 tipli və Rusiyaya məxsus iki Tu-95 tipli təyyarə Yapon dənizi (Şərq dənizi) üzərində birgə uçuş həyata keçirib. Açıqlamada, təyyarələrin Şərqi Çin dənizinə doğru uçduğu və Yaponiya Hava Özünümüdafiə Qüvvələrinə məxsus təyyarələrin onları izləmək üçün havaya qalxdığı qeyd edilib. Bildirilib ki, Çin və Rusiya bombardmançı təyyarələri Yaponiyanın milli hava məkanını pozmayıb.

Yaponiya hökumətinin birgə uçuşla bağlı narahatlığı diplomatik kanallarla Pekin və Moskva administrasiyalarına çatdırdığı qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.