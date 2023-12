2024-cü ilin 3 varlı bürcü: Başlarından pul "yağacaq"

Astroloqlar yeni ildə varlanacaq bürclər haqqında məlumatlarını təqdim ediblər.

Metbuat.az həmin siyahını təqdim edir:

Əjdaha ilin şanslı bürclərindən olan Əqrəblərin maddi problemlərin nəhayət həlli olacaq. Şöhrətpərəstliyi sevən Əqrəblər çox çalışqan olmaları ilə tanınırlar.Xüsusilə ilin ikinci yarısında uğur onları addım-addım izləyəcək.

Oğlaq bürcünün nümayəndələri üçün maddi problemlər yaz ayında həllini tapacaq.Karyeralarında istədikləri mərhələyə qədər gəlib çatan Oğlaqların cibləri 2024-cü ildə boş qalmayacaq.

Astroloqlar Qız bürcləri ilə bağlı nikbin proqnozlar veriblər. Qarşıdan gələn il qızlar üçün hər sahədə uğur gözlənilir. Amma bu sahədə nailiyyətlərini artırmaq istəyirlərsə yaxşı olardı ki, özlərini bir qədər inkişaf etdirsinlər.Qeyd edək ki,cibi pulla dolub daşacaq bürclər arasında Qızlar da var.

Aidə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.